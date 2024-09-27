حزب الله يعرض مشاهد استهداف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ شمالي إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - عرض "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يوثق استهدافه لمستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة بالصواريخ ، ونشر الإعلام الحربي التابع للحزب الفيديو الذي يظهر لحظات إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى لقطات مصورة من قبل مستوطنين إسرائيليين تُظهر سقوط المقذوفات في المستوطنة.

تأتي هذه العملية ضمن التصعيد المستمر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، الذي بدأ منذ نحو عام. ووفقًا لتقارير، يشن الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين الماضي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى آلاف الجرحى ونزوح ما يقارب 200 ألف شخص.

في المقابل، تتواصل الهجمات الصاروخية من قبل "حزب الله" على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وسط دوي مستمر لصفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل. ويستمر التعتيم الإعلامي حول الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الهجمات، حسبما أشار مراقبون.

نتنياهو: حزب الله حوّل مدنًا في إسرائيل إلى "مدن أشباح"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن هجمات "حزب الله" اللبناني تسببت في تحويل مدن إسرائيلية إلى "مدن أشباح"، مشددًا على ضرورة هزيمة الحزب.

وقال نتنياهو: "منذ الثامن من أكتوبر، أطلق حزب الله أكثر من 8 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل، ما حول العديد من مدننا إلى مدن أشباح، ولن نقبل بهذا التهديد المستمر، وعلينا القضاء على هذا الخطر". وأضاف أن إسرائيل تحتفظ بحقها في العمل ضد "حزب الله" طالما استمر في خيار الحرب.

وفي حديثه عن إيران، أكد نتنياهو أن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني قائلًا: "إذا ضربتنا إيران، سنرد عليها بضربة أقوى، ولا يوجد مكان في إيران بعيد عن متناولنا".

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الوضع في غزة، مؤكدًا أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب هو استسلام حركة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، مضيفًا: "نريد غزة منزوعة السلاح، ولن نسمح بأي دور لحماس في الإدارة المحلية للقطاع".

في الوقت نفسه، شهدت مدينة نيويورك احتجاجات حاشدة على خطاب نتنياهو، حيث تظاهر المئات بالقرب من تايمز سكوير، حاملين لافتات من بينها "اعتقلوا نتنياهو" وأعلام لبنانية، وسط هتافات وقرع للطبول، للتعبير عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية.

منذ السابع من أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم مطلق من الولايات المتحدة، حربًا مدمرة في غزة، معظم ضحاياها من النساء والأطفال، في ظل استمرار أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وتفاقم أزمة إنسانية كبرى نتيجة الدمار والمجاعة في القطاع.

ورغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري للحرب، وأوامر محكمة العدل الدولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، تواصل تل أبيب عملياتها العسكرية.

في هذا السياق، شن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، أعنف هجوم على لبنان منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، ونزوح أكثر من 70 ألفًا. ويواصل "حزب الله" استهداف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات بشكل شبه يومي لدعم غزة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.