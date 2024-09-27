نائب رئيس وزراء عمان يستقبل كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لسلطنة عمان، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مستهلاً المقابلة بنقل تحيات القيادة في مصر وتمنياتهم الطيبة لقيادة وشعب عُمان.

وأكد فهد بن محمود آل سعيد، أن الحكومة تولي الإعلام العُماني كلَّ الرعاية والدعم إيمانًا بأهمية دوره البناء في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها سلطنة عُمان، مشيداً بالإعلاميين العُمانيين وما يبذلونه من جهود في القيام بالتغطية الإعلامية التي تستند إلى المصداقية في الاضطلاع بمسؤوليتهم في التوعية المجتمعية، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

وجرى خلال المقابلة استعراضُ للعلاقات الثنائية القائمة والمتنامية بين البلدين الشقيقين انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمعهما وسبل تعزيز التعاون الإعلامي في العديد من المجالات، ومن بينها تبادل الخبرات والزيارات للإعلاميين في إطار الحرص المشترك الذي توليه القيادتان في البلدين.

كما تم استعراضُ عدد من القضايا الراهنة على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة لوضع حد للتجاوزات دعمًا لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، أشاد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجُها سلطنة عُمان، ودورها في دعم جهود التفاهم والحوار البنّاء بين الدول مما أكسبها احترام وتقدير الجميع، مؤكدًا على أهمية المحادثات التي أجراها مع المسؤولين بسلطنة عُمان لما لها من انعكاسات إيجابية على العلاقات بين البلدين.

وحضر المقابلة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، والسفير خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.