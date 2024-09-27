القسام تنعى محمد حسين سرور قائد العمليات الجوية في حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - نعت كتائب القسام، قائد العمليات العسكرية للقوة الجوية في المقاومة الإسلامية- حزب الله، محمد حسين سرور، الذي استهدفته غارة الاحتلال في لبنان.

وقالت القسام في بيانها: بأسمى آيات الفخر والعزة والثقة بنصر الله القريب، تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي بالمقاومة الإسلامية في لبنان :الشهيد المجاهد القائد/ محمد حسين سرور (الحاج أبو صالح)، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس إثر عملية اغتيال بقصف صهيوني غادر على ضاحية بيروت الجنوبيّة؛ أمس الخميس 23 ربيع الأول 1446 هــ الموافق 2024/09/26م.

وأضافت القسام، أن للشهيد "الحاج أبو صالح" دوره المهم الذي اضطلع به في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته؛ إذ قاد العمليات العسكرية للقوة الجوية في المقاومة الإسلامية على جبهة الإسناد اللبنانية خلال معركة طوفان الأقصى.