أبو الغيط يلتقي البرهان ويؤكد دعم الجامعة العربية لوحدة السودان ولمؤسساته الوطنية

ياسر رشاد - القاهرة - التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79)للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط أكد خلال اللقاء على موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصون كافة مؤسساته الوطنية.

واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الامين العام ناقش مع الرئيس البرهان تطورات الوضع على الارض، حيث أعرب الفريق البرهان عن تقديره لجهود السيد الامين العام ومواقف الجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية بهدف ارساء السلام والاستقرار في السودان.

وأكد ابو الغيط على جاهزية الجامعة العربية الكاملة لبذل أية مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان.