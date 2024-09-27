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إسرائيل تستعد للدخول البري إلى لبنان

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ياسر رشاد - القاهرة - انتشر عدد من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على حدود بيروت الجنوبية، في إشارة إلى استعدادهم للدخول البري للبلاد، وذلك حسب مصادر لبنانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث أمس الخميس، عن عملية إضافية في لبنان، ولم يذكر تفاصيل العملية.

الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
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الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
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الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
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الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يجند لوائي احتياط للقتال في الشمال

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أنه استكمل تجنيد لوائي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أنه تم فتح وحدات مستودعات الطوارئ وتوزيع معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط.

 

وأضاف الاحتلال في بيانه: في إطار رفع الاستعدادات على الساحة الشمالية خلال الأيام الأخيرة تم تجنيد لوائيْ احتياط للمشاركة في القتال في الحملة الشمالية.

لاعادة سكان الشمال

بعد تنفيذها المهام التشغيلية على الحدود الشمالية طوال فترة الحرب، تم تجنيد لواء الاحتياط (6) ولواء الاحتياط (228) وعدة كتائب احتياط إضافية بهدف السماح بمواصلة الجهود القتالية وضرب القدرات العسكرية لتنظيم حزب الله وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم.

 


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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