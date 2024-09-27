باحث سياسي: صواريخ حزب الله محدودة ولكنها تقلق الاحتلال

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد عز الدين، الكاتب والباحث السياسي، إن حزب الله استخدم بالأيام الماضية صواريخ أثناء قصفه على الاحتلال، حيث إن قدرة هذه الصواريخ تبقى محدودة ولكنها تشكل قلقا، على الرغم من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، التي تسقط معظم الأسلحة الخاصة بحزب الله تحديدا الصواريخ بعيدة المدى.

وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال تريد استمرار الحرب والمجازر على لبنان، لافتا إلى انها ارتكبت مجزرة لعائلة كاملة ببلدة شبع، مما سقطت العائلة المؤلفة من 9 أفراد تحت أنقاض التدمير.

وتابع: «المواجهة صعبة في ظل الأسلحة الإسرائيلية المتطورة، خاصة الغارات التي تستهدف بطائرات «35f»، ولكن الرد يكون بضمن الإمكانيات الموجودة لدى حزب الله»، لافتا إلى أن الغارات والاستهدافات التي كانت على مدار السنة لقوات الاحتلال، تسببت في إصابة الكثير من أسلحة حزب الله ومخزونه من الصواريخ.

وأشار، إلى أن حزب الله نتيجة الضغوط الدولية وعدم القرار بتوسيع الحرب لا يريد استخدام الأسلحة الفعالة والقوية، و لا زال يستخدم الأسلحة محدودة الفاعلية، لافتا إلى أن الاحتلال يريد تنفيذ عملية برية، ولكن إذ أصرت على شن هذه العملية، ستكون بشكل مختلف عن الحالات أو العمليات المشابهة في الماضي، بمعنى ألا تكون اقتحام كلاسيكي.