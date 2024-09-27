الحوثيون: سنواصل عمليات الإسناد حتى يتوقف العدوان على غزة ولبنان

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الجمعة، إنهم سيواصلون عمليات الإسناد لدعم فلسطين ولبنان حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي.

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن سريع قوله: "استهدفنا هدفا في منطقة يافا المحتلة وهدفا حيويا في منطقة عسقلان"، مؤكدا: "سننفذ مزيدا من العمليات ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لإخوتنا في فلسطين ولبنان".

كما أشار إلى أنهم لن يتوقفوا عن "عمليات الإسناد العسكري حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".

وأمس الخميس، قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي إن الاحتلال الإسرائيلي كان "يحضر للعدوان على لبنان وحزب الله وكان يعد العدة فيما يتعلق بجانب المعلومات وخطة الاستهداف وتجهيز المقومات لذلك".

وأضاف الحوثي، خلال كلمة نقلتها قناة المنار: "نلحظ قوة الموقف لدى حزب الله وتماسكه وثباته بالرغم من حجم العدوان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "رغم العدوان الذي استهدف كل القرى الحاضنة، نجد أن حزب الله يمتلك المقومات اللازمة للصمود والثبات وتحقيق النصر".

وأكد الحوثي أنه "عند التأمل في غارات العدو الغادرة لاستهداف لبنان نجد أن العدوان ليس مجرد حالة طارئة بل يأتي في ظل تخطيط مسبق".

وتابع: "العدو الصهيوني اتجه للتصعيد في لبنان معتمدا أسلوبه الإجرامي في الاستهداف الشامل وقتل المدنيين وتدمير مساكنهم مثلما يفعل في قطاع غزة"، مشددا على أن "دور حزب الله المساند لغزة منذ بداية العدوان هو الأقوى والأكثر تأثيرا على مستوى جبهات الإسناد".

واعتبر الحوثي أن "دور حزب الله أصيل ومهم في مواجهة العدو"، مؤكدا أن "رصيده البطولي وإنجازاته وانتصاراته تثبت دوره المحوري لصالح فلسطين ولبنان والأمة بكلها".