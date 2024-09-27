كتائب "سيد الشهداء" العراقية: "سنمضي في المعركة إلى نهايتها إذا لم يتوقف التوحش على غزة ولبنان

أكد الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" بالعراق، أننا "سنمضي في المعركة إلى نهايتها إذا لم يتوقف التوحش على غزة ولبنان".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق للمرة الثالثة فجر اليوم الجمعة 27-9-2024 هدفاً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهداف الجولان.