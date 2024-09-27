الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تقرير عن إنتاج روسيا لطائرات مُسيرة بدعم صيني

اعلنت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إن التكتل يساوره "قلق بالغ" إزاء تقرير ذكر أن روسيا تطور برنامج طائرات مسيرة هجومية بدعم من الصين لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

واوضحت المتحدثة باسم الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي "لاحظنا التقارير المثيرة للقلق التي ذكرت أن روسيا تطور طائرات مسيرة هجومية في الصين لاستخدامها في حربها العدوانية ضد أوكرانيا". وأضافت "إذا ثبتت صحة التقارير، فهذا يعني أن الشركات الصينية تقدم لروسيا مساعدات فتاكة". وتابعت قائلة "سيكون ذلك مخالفا للرواية الرسمية التي تسردها الصين بأنها لا تقدم أسلحة فتاكة لدعم روسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، وبالتالي نتوقع من السلطات الصينية التحقق والتعامل من هذه التقارير بشكل شامل فوري".

وذكر تقرير أن شركة "آي.إي.إم.زد كوبول" التابعة لشركة الأسلحة الروسية الحكومية "ألماز-أنتي" طورت واختبرت طراز جديد من الطائرات المسيرة جديدة يسمى جاربيا-3 "جي 3" في الصين بدعم من متخصصين محليين.

واعتمدت "رويترز" في تقريرها على مصدرين لدى وكالة مخابرات أوروبية وراجعت وثائق حول البرنامج.