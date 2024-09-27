اعلن مسؤول أميركي إن سفنا حربية من البحرية الأميركية اعترضت أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب عددا من المقذوفات التي أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.
وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المقذوفات شملت صواريخ ومسيرات ولم تحدث أضرار لأي من السفن الحربية الثلاث في المنطقة. وكان المسؤول يستند على معلومات أولية قد تتغير.
وقال الحوثيون في وقت سابق من اليوم إنهم استهدفوا ثلاث مدمرات أميركية في البحر الأحمر بإطلاق 23 صاروخا ومسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: سفن حربية أميركية اعترضت مقذوفات أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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