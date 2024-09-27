نفاع في قداس عيد مار منصور دي بول في دير مار يوسف - زغرتا: نتمنى لبلدنا الامان والسلام والاستقرار

أحتفل رهبان دير مار يوسف للآباء اللعازريين في مجدليا قضاء زغرتا، بقداس عيد" شفيعهم ومؤسسهم القديس منصور دي بول"، ترأسه النائب البطريركي على نيابتي جبة بشري وأهدن- زغرتا المطران جوزف نفاع، عاونه المشير العام رئيس الدير الأب طوني فياض، رئيس الديوان البطريركي في الديمان الخوري خليل عرب، خادم رعية علما القاضي الروحي الخوري يوسف المختفي، الأب سامي بو شلهوب اللعازري رئيس فرع السمعي والبصري الأسبق في المركز الكاثوليكي للإعلام.

شارك في القداس، رئيس دير ومدرسة مار انطونيوس جديدة زغرتا في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب سابا سابا، خادم رعية ومدير مدرسة سيدة الحارة في التبانة - طرابلس الخوري جورج جريج، الأب بولا نعيم اللعازري من جمهورية مصر العربية، الخوري برنار إبراهيم خادم رعية أيطو قضاء زغرتا، وعدد من الرهبان والأباء والكهنة في أبرشية طرابلس المارونية.

حضر القداس، رئيس لجنة إستلام خدمات الطبابة والأستشفاء المركزية لقوى الأمن الداخلي في لبنان العميد الطبيب ألفراد حنا، رئيسة دير ومدرسة راهبات المحبة في زغرتا الجديدة الأم ندى بو فاضل، منسق "اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الإسلامي" في محافظتي الشمال وعكار المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك جوزاف ابراهيم محفوض وعقيلته الرسامة التشكيلية ساميا زعيط، رئيسة مدرسة دار النور ضهر العين- الكورة الأخت رانيا القزي، المحامي ميشال فضل الله عضو نادي الليونز في زغرتا- الزاوية وعقيلته المحامية برناديت ديب عضو الهيئة الإدارية في الإتحاد العربي للمرأة المتخصصة، جاك كرم عضو إقليم الشمال في المرشدية العامة للسجون، المربية في ثانوية رشعين الرسمية لودي سايد المختفي، المسؤولة الوطنية لحركة المرسلين العلمانيين (MISEVI) والشبيبة المريمية (JMV) حركة ميداد، جمعية مار منصور، العائلة المنصورية وأصدقاء الدير ووجوه ثقافية وتربوية وإجتماعية. وخدمت القداس، جوقة الدير.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران نفاع عظة تناول فيها حياة القديس منصور شفيع ومؤسس جمعية الآباء اللعازريين في الشرق، معايداً رئيس الدير والرهبان والراهبات وجميع المؤمنين، مشدداً على "تاريخ الدير في دور الرسالة في هذه البقعة الجغرافيا من الوطن في هذه الظروف الإستثنائية والدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان"، متمنياً "لبلدنا السلام والأمان والإستقرار".

في نهاية القداس، أقيم زياح مار منصور، بعده أستقبل رئيس الدير والرهبان المهنئين في العيد بحضور النائب البطريركي المطران نفاع في صالون الدير الكبير، ثم أقيم لقاء على مائدة المحبة في الدير، وقطع رئيس الدير الأب فياض والمطران نفاع والرهبان قالب الحلوى أحتفالاً بالعيد.