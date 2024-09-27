نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إذا ضربتنا إيران فسنرد ونعمل على هزم حزب الله وإزالة تهديده

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً الى أنني "قررت الحديث في الأمم المتحدة للقول إن إسرائيل تسعى إلى السلام وحققته وستواصل تحقيقه".

وأضاف :"نوجه رسالة إلى إيران بأنها إذا ضربتنا فسنرد بضربها ولا مكان فيها لن تصله ذراعنا، والمطلوب لإنهاء الحرب أن تستسلم حماس وتفرج عن جميع الرهائن وإذا لم تفعل سنواصل القتال".

وكشف أن "حزب الله أطلق علينا أكثر من 8 آلاف صاروخ منذ الثامن من أكتوبر، وطالما يتمسك بخيار الحرب يحق لنا العمل من أجل إزالة هذا التهديد".