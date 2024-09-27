شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة هتافات احتجاجية قبل صعود رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لالقاء كلمته، كما شهدت القاعة مغادرة عدد من الوفود.

كانت هذه تفاصيل خبر هتافات احتجاجية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة تسبق إلقاء نتانياهو كلمته ومغادرة عدد من الوفود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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