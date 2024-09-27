الأبيض وبخاش أطلقا مبادرة العيادات التخصصية لعلاج طويل الأمد للجرحى: ملتزمون مع أهلنا حتى استعادتهم عافيتهم

أطلق وزير الصحة العامة فراس الأبيض ونقيب الأطباء يوسف بخاش، في مؤتمر صحافي مشترك، مبادرة لمعالجة طويلة الأمد للجرحى والمصابين عبر عيادتين تخصصيتين في مستشفيي بيروت وبعبدا الحكوميين الجامعيين، كما تم الاعلان عن الرقم الساخن 81860087 الذي سيوضع في نقابة الأطباء بتصرف الجرحى وأهاليهم لترتيب مواعيد المعاينات والعمليات الجراحية.

كما أعلن الأبيض حصيلة الإعتداءات التي شنها العدو الإسرائيلي في الساعات الأخيرة ابتداء من منتصف الليلة الماضية حيث أدت إلى سقوط خمسة وعشرين شهيدًا وعدد كبير من الجرحى، على أن تصدر في وقت لاحق من هذا المساء حصيلة مفصلة بالشهداء والجرحى في كل من المحافظات اللبنانية.

واوضح الأبيض أن طبيعة الإعتداءات الإسرائيلية التي حصلت على لبنان ولا سيما الإعتداءات السيبرانية على أجهزة اللاسلكي أدت إلى إصابات تتطلب وقتًا طويلا لتندمل ولكي يستعيد المصابون القدرة على استعمال أيديهم وبصرهم، مما يتطلب عناية طويلة الأمد.

ووجه الأبيض التحية لأفراد القطاع الطبي والصحي فردًا فردًا، مؤكدًا أن الجهد الذي تقوم به وزارة الصحة العامة ليس جهدًا فرديًا، بل هو جهد مشترك مع الشركاء والنقابات. وقال إن المبادرة التي تقوم تحت مظلة وزارة الصحة العامة بالتعاون مع النقابات الطبية والبصرية ونقابات العلاج النفسي والأطباء الإختصاصيين، تهدف إلى استكمال واجباتنا تجاه أهلنا ومرافقتهم في رحلة التعافي وإعادة اكتساب دور لهم في المجتمع. ونوّه بالمبادرة لأنها تظهر مقدارًا كبيرًا من التفاني والمسؤولية لأن النقابات الطبية لم تكتف بالدور الذي لعبته فور حصول الإعتداءات باستقبال الجرحى في المستشفيات، بل إنها تبدي إصرارًا على متابعة مسيرة مرافقة الجرحى في مسيرة التعافي.

ولفت الابيض إلى أن وزارة الصحة العامة ستلعب دورًا كبيرًا من خلال مؤسساتها الإستشفائية وهي مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي والحريري الحكومي الجامعي، وذلك بالتعاون مع النقابات بحيث يتم التأكد من أن مستوى الخدمات الذي سيتم تقديمه سيكون على مستوى الخدمات الموجودة في المستشفيات الجامعية.

بدوره جدد بخاش باسمه وباسم مجلس النقابة استنكاره لقصف المدنيين والحاق الاضرار في ارواحهم واجسادهم وممتلكاتهم، بما يولد المزيد من الضغط على الجسم الطبي الذي ما زال مستنفرا وحاضرا وعاملا منذ اكثر من عشرة ايام متواصلة .

واضاف :"لن نخوض في اعداد الجرحى والمصابين وحالاتهم الصحية فمعالي الوزير "مكفي وموفي"، معتبرا ان "هاجسنا كاطباء اليوم هو القدرة على الاستمرار في استيعاب الصدمة في ظل اتساع نطاق العمليات الحربية وازدياد اعداد الجرحى والمصابين".

واعلن عن افتتاح عيادتين تخصصيتين في كل من مستشفى بعبدا الحكومي، ومستشفى بيروت لمتابعة اوضاع الجرحى والمصابين بعد خروجهم من المستشفيات كما حدد رقم هاتف مخصص للتواصل وهو ٨١/٨٦٠٠٨٧.