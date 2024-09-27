السفير المصري التقى بري: نعمل من أجل الوصول الى إنفراج ما في الساعات القادمة

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لاسيما السياسية والميدانية منها على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

كما التقى بري سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وأشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، خلال لقائه بري، الى أن "اللقاء إنصب بشكل كامل على الأوضاع في لبنان وما يمر به من ظروف وأحداث، وتناولنا بشكل مفصل نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما تناولنا أيضا الشق الإنساني المتعلق بالضحايا والجرحى وكيفية التعامل مع ما خلفته الضربات الإسرائيلية من نزوح لأهلنا في الجنوب وفي مختلف أنحاء لبنان وكيفية التغلب على هذه المسألة والتعامل معها في المستقبل".

ولفت موسى، الى أن "تناولنا أيضاً الجهود التي يقودها دولته ودولة رئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بالوصول الى تهدئة ووقف لإطلاق النار في لبنان، في الحقيقة بدوري أطلعت دولة الرئيس على موقف مصر التي تدعم بشكل كامل لوقف دائم لإطلاق النار في لبنان كما هو الحال في غزة وأعربت له عن دعمنا لأي جهود قد تفضي الى هذا الأمر".

ورأى أن "الحل الآن هو في وقف إطلاق النار وبدء التحاور والتعامل بالطرق الدبلوماسية وصولاً الى تطبيق القرار 1701 بشكل كامل على كافة الاطراف".

واعتبر أن "اللقاء كان مثمراً ودولته أطلعني على كافة التفاصيل المتعلقة بجهوده وتمنيت عليه أن نبقى على هذا التواصل، وأكدت له مرة أخرى أنه نحن ومن خلال القاهرة ونيويورك نعمل من أجل الوصول الى إنفراجة ما في هذا الامر في الساعات القادمة لعل وعسى الجهود التي تتم تنتج شيئاً يهدأ من الوضع ويوصل بنا الى وقف لإطلاق النار في لبنان وصولاً في مرحلة متقدمة الى ترتيبات نهائية تعيد إحلال السلام الى لبنان العزيز مرة أخرى".