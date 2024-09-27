رئيس وزراء أستراليا: الأمر واضح عندما تدعو أميركا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى إلى خفض التصعيد

أشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الى أن "الأمر واضح عندما تدعو أمريكا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى إلى خفض التصعيد"، لافتاً الى أن "نتانياهو بحاجة للاستماع إلى المجتمع الدولي تماما كما يحتاج الآخرون إلى ذلك".
وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إن "بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأخير لم يرفض المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة"، لوقف إطلاق النار في لبنان موقتًا مع استمرار توسيع العدوان الجوي الإسرائيلي على الجنوب والبقاع.
وكشف المسؤول أن "مقترح وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحا وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصل العمل عليه"، مضيفًا "الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل لتجنب غزو بري للبنان".
وفي وقت سابق، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على "أننا نتمسك بإحياء مطلب وقف إطلاق النار في غزة كما في لبنان"، مؤكداً انه "لا يمكننا التخلي عن غزة".
وأوضح بري في حديث لصحيفة "لوريان لو جور"، أن "نتانياهو يكذب على الجميع وتراجع عن موافقته على المبادرة".
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