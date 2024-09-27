للطلاب والموظفين.. جامعة المنيا تخصص أتوبيسات داخل الحرم الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:



أعلنت جامعة المنيا عن تخصيصها عددًا من الأتوبيسات للعمل داخل الحرم الجامعي، لخدمة الموظفين والطلاب للتنقل بين شوارع الجامعة والكليات المختلفة.

وأوضحت الجامعة أنه جرى توفير 7 أتوبيسات لتوصيل العاملين والطلاب من بوابة كلية التربية الرياضية إلى جميع أنحاء الحرم الجامعي، وذلك مجاناً لمدة أسبوع بدءًا من الأحد القادم، وحتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

كما حددت الجامعة أنه على من يرغب في الإشتراك من العاملين والطلاب، تم تحديد قيمة الاشتراك كالتالي:

- مبلغ 50 جنيهاً قيمة الإشتراك للموظف شهرياً.

- مبلغ 200 جنيهاً قيمة الإشتراك السنوي للطالب.

وأوضحت الجامعة في بيانها أنه يتم سداد قيمة الإشتراك عن طريق خدمة فوري لحساب صندوق مركز صيانة السيارات التابع لورش جامعة المنيا.