حاكم بيلاروس يهدد باستخدام الأسلحة النووية وبحرب عالمية ثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

اتهم حاكم جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتخطيط لهجوم على بلاده وهدد باستخدام القوة النووية.



وقال رئيس بيلاروس "هجوم على بيلاروس يعني حرب عالمية ثالثة"، حسب وكالة أنباء بيلاروس (بيلتا)، خلال ظهور أمام طلاب في مينسك.

وتابع أن بيلاروس وحليفتها الوثيقة روسيا، ستستخدمان الأسلحة النووية، في مثل تلك الحالة، وشكر لوكاشيكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب التغير الأخير للعقيدة النووية الروسية.

وخلال خطابه في جامعة الدولة للمعلوماتية والإلكترونات اللاسلكية، قال لوكاشينكو إن الناتو لديه خطط هجومية ملموسة ضد بيلاروس.

وأضاف أن "الأمريكيين والبولنديين تمركزوا بالفعل على طول الحدود، لاسيما عند الحدود البولندية. نعرف أن القيادة البولندية بدأت بالفعل تشعر بالسعادة ا".

وتابع أن بيلاروس تستعد للحدث وسترد على الفور، مضيفًا أنه بينما أن الناتو قادر على مواجهة استخدام الأسلحة النووية بضرباته النووية الخاصة، فإن روسيا ستنشر ترسانتها بالكامل وصرح بأن الغرب غير مستعد لمثل هذا التصعيد.