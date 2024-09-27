نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح بوحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، كأول عملية من نوعها يتم إجراؤها بالمستشفيات المركزية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح المحافظ، أن العملية أجريت على نفقة الدولة ضمن قوائم الانتظار، لمريض من مركز إطسا يبلغ من العمر 52 عاماً، وذلك بمعرفة فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، ومعهد القلب، تحت إشراف الدكتور أحمد الكرداني أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، مشرف قسم جراحة القلب بالوحدة، ومتابعة من الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مشيراً أن حالة المريض مستقرة بعد الخروج من العملية، ومتمنياً الشفاء العاجل له ولجميع المرضى.

وأشاد محافظ الفيوم، بكفاءة وخبرة القائمين على وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، إحدى ثمار التعاون البناء بين محافظة الفيوم والبنك الأهلي المصري، والتي تمثل إضافة قوية لمنظومة الصحة ليس في محافظة الفيوم فقط، وإنما بمحافظات شمال الصعيد، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء عملية مماثلة خلال الأسبوع القادم بذات الوحدة.

وثمن "الأنصاري" كفاءة الفريق الطبي الذي قام بإجراء عملية القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، الدكتور أسامة عباس، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد الله، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدرس جراحة القلب بجامعة الفيوم، والدكتور حسام طه، مدرس مساعد جراحة القلب بجامعة الفيوم، ومتابعة الدكتور أحمد نجيب مدير وحدة قسطرة وجراحات القلب.

الجدير بالذكر، أن وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي تم تجهيزها بتمويل مشترك من وزارة الصحة، والبنك الأهلي المصري، وتعمل تحت إشراف فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، حيث تقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.