تريلا دخلت في الميكروباص.. ننشر أسماء 5 وفيات و13 إصابة ضحايا حادث سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وحصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا ومصابي الحادث، وهم مصرع كل من السيد محمود السيد 32 عامًا، عبدالله محمود عبدالمجيد 23 عامًا، و3 جثث مجهولة الهوية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: محمد رأفت عبدالستار 20 عامًا، نورا رمضان أبو اليزيد 52 عامًا، محمود فايز محمد 19 عامًا، حسن محمد ربيعي 21 عامًا، هلال مهران محمد 23 عامًا، خالد إبراهيم فرج 22 عامًا، أمير حسن أحمد 28 عامًا، رزق محمد أبو طالب 14 عامًا، محمد لوبي أحمد 15 عامًا.

كما أصيب في الحادث كلا من: أحمد الجزيرى حسن 27 عامًا، مصطفى قرشي كامل 20 عامًا، محمد محمود خلف محمود 41 عامًا، عبدالحميد عيد صادق 14 عامًا، حمزة صدقي أحمد 20 عامًا، عزيزة زناتى علام 40 عامًا، بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وتلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع 5 أشخاص، وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ونقلت الجثث والمصابين للمستشفيات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.