قوى الأمن: تدابير سير على المسلك الغربي من جسر أدما مساء اليوم بسبب اعمال صيانة الفواصل

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بأن "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الفواصل على المسلك الغربي من جسر أدما اعتبارا من الساعة 00،22 من مساء اليوم 27/09/ 2024 ولغاية الساعة 30،1 من فجر يوم السبت 28/09/2024. لذلك، سيتم تحويل السير من مفرق غزير نحو الطريق البحر ية للسيارات المُتجهة شمالًا باتجاه طرابلس".
وطلبت من "المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
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