جان جبران جال على مراكز وجود النازحين في مدينة جبيل لتلبية مطالبهم المائية

جال المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران على مراكز وجود النازحين في مدينة جبيل في اطار جولة ستشمل لاحقا كل الاقضية ضمن نطاق المؤسسة، وذلك بهدف تلبية مطالبهم المائية ومعالجة مشاكل المياه في مراكزهم.

واشار جبران، الى أن "التنسيق قائم بيننا وبين رئيس لجنة الاغاثة في قضاء جبيل القائمقام بالانابة نتالي مرعي الخوري، ونحن من واجبنا كمؤسسة تأمين المياه للمراكز التي يتواجد فيها المواطنين الذين تركوا منازلهم بسبب الاحداث، واليوم بدأنا من جبيل وستشمل الجولة لاحقا مناطق الشوف وبيروت والمتن وكسروان".

وأكد أن "هؤلاء المواطنين أهلنا ومن واجبنا الوطني والاجتماعي والانساني والاخلاقي الوقوف الى جانبهم واقله لجهة تأمين المياه لهم منعا لتفشي الأوبئة، ومن واجبنا الديني ايضا كمسيحيين الوقوف الى جانب اخوتنا في المواطنة لان يسوع المسيح يقول : كنت غريبا فآويتموني ، فكيف ان لم يكن هؤلاء الناس غرباء بل اهل لنا، فنحن نريد لبنان عائلة واحدة، رغم كل ما حصل، لان االوحدة الوطنية هي اساس لبنان وربما ضارة نافعة، اذ نرى اليوم جميع اللبنانيين موحدين حول ما يحصل في وجه الاعتداءات الاسرائيلية على وطنهم، وفي مساعدتهم اخوتهم".

ونوه بـ"روح التضامن بين جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتياراتهم واحزابهم في مواجهة هذه المرحلة الصعبة"، آملا أن "تستطيع المؤسسة القيام بواجباتها كما يجب في ظل الضغط على طلب المياه ولا سيما أننا اصبحنا في نهاية فصل الصيف حيث تصبح المياه شحيحة في مثل هذه الايام"، مشيرا الى ان "المراكز التي يوجد فيها عدادات مياه سيتم تزويدها قدر الامكان والمراكز التي لا يوجد فيها عدادات سيتم تأمين المياه لها عبر الصهاريج بالاتفاق مع القائمقام وكل المرجعيات في القضاء".

وكان جبران استهل جولته بلقاء مع موظفي المؤسسة، ثم التقى القائمقام الخوري في مكتبها، وجرى البحث في السبل الآيلة الى توفير المياه للنازحين وعدم إنقاطعها عنهم في هذه الظروف، وتم الاتفاق على وضع المصادر المائية المُتاحة بتصرّف الدفاع المدني في كل منطقة يوجد فيها نازحين، بالتنسيق مع القيّمين على دائرة توزيع المياه والمحطات في جبيل، كي لا يؤثّر ذلك على تأمين المياه للقاطنين من المواطنين".