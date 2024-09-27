المتحدثة باسم السفارة الاميركية في لبنان لـ"LBCI": لا نقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين في الوقت الحالي

أكدت المتحدثة باسم السفارة الأميركية سما حبيب، للـLBCI، أن السفارة لا تقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين في الوقت الحالي.

وأوضحت حبيب أن "هذه رحلة متاحة تجارياً"، مشيرة إلى أنه "يتعين على المواطنين الأميركيين الذين أعربوا عن اهتمامهم بمغادرة لبنان حجزها ودفع ثمنها مباشرةً لشركة الطيران".

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الاميركية في بيروت انها ستبدأ عبر مركز خدمة مواطنيها، السبت، بتسيير رحلات جوية خاصة عبر مطار بيروت الدولي من بيروت الى تركيا لحاملي الجنسية الاميركية وال green card وقد حددت ٣٣٠ دولار اميركي ثمنا للتذكرة، داعية مواطنيها الى التواصل مع المكتب المعني في السفارة وتأمين المستندات لترتيب رحلات المغادرة.