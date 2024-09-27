قائد الحرس الثوري الإيراني: حزب الله سيخرج منتصرًا ويحبط مخططات الأعداء

شدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على أنه "لو اجتمعت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات التابعة لشياطين العالم لما تمكنت أبدًا من الانتصار على حزب الله".

وأكد، في تصرح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "حزب الله سيخرج منتصرًا هذه المرة أيضًا كالسابق ويحبط مخططات الأعداء"، في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع ويوسع حزب الله عمليات اطلاق الصواري ضد الأهداف الإسرائيلية.

وقال سلامي: "نحن على يقين أن الشعب الفلسطيني سيحقق قريباً نصراً رائعاً"، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.