أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ان "القوات المسلحة اليمنية نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين بصاروخ "فلسطين2" وطائرة "يافا" المسيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر سريع: نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفتا عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان بصاروخ "فلسطين2" وطائرة "يافا" المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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