قوى الأمن: تفجير جهاز لاسلكي مشبوه في محلة زقاق البلاط

افادت قوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بـ"العثور على جهاز لاسلكي مشبوه في محلة زقاق البلاط قرب محطة ايوب للمحروقات، وبعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية، قام بتفجيره على الفور".

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