الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم يتحول إلى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة

توقعت دائرة تقديرات الارصاد الجوية أن يكون "الطقس مستقرا يسيطر على لبنان مع أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة نسبيًا ليلاً، حيث تصبح درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية حتى مساء الاثنين حيث يتحول الى طقس متقلب وماطر مع و صول منخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات و دون تعديل على الساحل، حيث تلامس ال ٣٥ درجة في المناطق الداخلية، ورياح ناشطة أحياناً خاصة جنوب البلاد".

ولفت الى ان "طقس السبت قليل الغيوم يتحول بعد الظهر تدريجيا إلى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وفوق معدلاتها، كما يتكون الضباب على المرتفات بدءًا من بعد الظهر".

وذكرت أن "طقس الأحد غائم جزئيًا بالاجمال وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا و يستمر تكون الضباب على المرتفعات"، مضيفة أن "طقس الإثنين غائم جزئيًا يتحول تدريجبا بعد الظهر الى غائم حيث يبدأ الطقس بالتقلب مساء مع وصول المنخفض الجوي وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط امطار متفرقة و رياح ناشطة تشتد احيانا و يستمرار ظهور الضباب على المرتفعات".