القرم طلب من شركتي الاتصالات تمديد فترة الصلاحية لتعبئة الخطوط المدفوعة سلفا لمدة أسبوع إضافي

اشارت وزارة الاتصالات، الى أنه "نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحسساً من الوزارة للأوضاع الصعبة التي يواجهها النازحون من المناطق اللبنانية خاصة لناحية تواجد قسم كبير منهم خارج الأراضي اللبنانية او نازحين من مكان سكنهم، وتبعا للقرارين السابقين اللذين أصدرهما وزير الاتصالات جوني القرم لناحية اولا انشاء باقة انترنت لاستخدامها من قبل طلاب الجنوب، وثانيا لناحية عدم قطع أوجيرو للخطوط وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في حال انقطاعها، أصدر القرم تدابير موقتة طالب من خلالها شركتي الخليوي ألفا وتاتش بتطبيقها".

واوضحت أن "الإجراءات تقضي بالطلب من الشركتين تطبيق التدابير الموقتة المتخذة استثنائيا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية لجهة تمديد فترة الصلاحية لتعبئة الخطوط الخليوية المدفوعة سلفا على كافة فئاتها لمدة أسبوع إضافي، كما وطالب بتمديد تسديد الفواتير الخليوية بالنسبة للخطوط الثابتة لمن يرغب شهرا إضافيا من السنة الحالية وذلك حتى اشعار آخر، علما ان الوزارة واجهزتها ستبقى بجانب المواطن وتتابع التطورات الميدانية وتأثيرها على الشبكة وعلى المواطن".