افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه تم انتشال جثة أمرأة من تحت أنقاض مبنى انهار، بعد تعرضه لغارة معادية في المدينة الصناعية البص في صور قبل يومين، مشيرا الى ان البحث جار عن ابنتها.

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة امرأة من تحت أنقاض مبنى استهدف قبل يومين في صور والبحث جار عن ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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