برنامج الأغذية العالمي: نقف في طليعة الاستجابة مع تصاعد النزاع في لبنان

اشار برنامج الأغذية العالمي، الى أن "مع تصاعد النزاع في لبنان، يقف برنامج الأغذية العالمي في طليعة الاستجابة، حيث يقدم مساعدات غذائية اساسية للعائلات النازحة بالتعاون مع وحدة إدارة الكوارث DRM LEBANON والحكومة اللبنانية وشركائنا نضمن وصول المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها".

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