"حزب الله": قصفنا مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ "فادي 1"

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه 'د"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 27-09-2024 مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط مئات الشهداء والجرحى المدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.