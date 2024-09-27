سعر الدولار مقابل الجنيه ينخفض في 7 بنوك خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار خلال اسبوع بين قرشين و 18 قرشا في 7 بنوك، مع نهاية آخر تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع في بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 48.31 جنيه للشراء، و 48.41 جنيه للبيع ، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و 48.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و 48.73 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.31 جنيه للشراء، و 48.41 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.30 جنيه للشراء، و 48.40 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، و 48.4 جنيه للبيع،. بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.31 جنيه للشراء، و 48.41 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء ، و 48.62 جنيه للبيع، بزيادة 6 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.56 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 48.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.