إزالة 170 وصلة سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة مكبرة بشوارع مصطفى كامل والسوق والهلال وسينما ليلى، وذلك لإزالة الباعة الجائلين ووصلت سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الطريق العام.

وقال اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن فصل 170 حالة سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة وإزالة 35 تندة والتحفظ على 440 حالة إشغال متنوعة، وفتح الطريق أم المارة والمرور.

وأضاف حبيب، أنه جرى التشديد على كافة المحال بعدم وجود أي تعديات على رصيف المشاة أو الطريق العام وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين وإلا سيجري توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية وجه بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي ومنع الإشغالات بالطريق العام والشوارع والميادين لتسهيل حركة المرور والمواطنين.