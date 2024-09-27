خفر سواحل اليونان ينتشل غريقة وينقذ 15 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم

ياسر رشاد - القاهرة - انتشلت قوات خفر السواحل اليونانية، جثة امرأة غريقة وأنقذت 15 مهاجراً من البحر بعد أن انقلب قاربهم قبالة جزيرة كوس في شرق بحر إيجة الجمعة.

وفي حادث منفصل الجمعة، أنقذ خفر السواحل 78 مهاجراً من قارب خشبي كان يبحر على بعد نحو 23 ميلاً بحرياً قبالة جزيرة جافدوس الصغيرة في جنوب اليونان.

وقال مسؤول بخفر السواحل لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته، إن المهاجرين يتم نقلهم الآن إلى جزيرة كريت المجاورة.

ولم يتضح بعد ما الذي حدث للقارب.

وكانت اليونان بوابة الدخول المفضلة للاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في عامي 2015 و2016، عندما وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، معظمهم على متن قوارب مطاطية.

وانخفض تدفق المهاجرين لاحقاً قبل أن يرتفع مرة أخرى العام الماضي.