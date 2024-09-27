مقتل 5 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على ريف دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بأن 5 جنود سوريين قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وذكر مصدر عسكري: "شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية" ما أسفر عن "مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح".

قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن ذلك لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم "بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان".

وأضاف أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت قبل قليل على بنى تحتية على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى الحزب في لبنان لاستخدام هذه الوسائل القتالية ضد مواطني دولة إسرائيل".

وأوضح أن الجيش "يعمل بإصرار لمنع دخول وسائل قتالية إلى لبنان لتسليح حزب الله".

وتابع: "في هذه الأثناء يواصل الجيش ضرب حزب الله بقوة لتجريده من قدراته وبنيته التحتية".