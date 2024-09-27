الإعصار هيلين يشتد لمرحلة خطرة ويقترب من فلوريدا

ياسر رشاد - القاهرة - اشتد الإعصار هيلين، الخميس، إلى الفئة الرابعة وهي مرحلة الخطر، مع اقترابه من السواحل الشمالية الغربية لولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز، إنّ هيلين الذي بات بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلّم مكّون من خمس فئات تصاعدية، يقترب من شمال غرب ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، ترافقه ريح عاتية تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة، لافتاً إلى أنّ التوقعات تشير إلى أنّ الإعصار سيصل إلى اليابسة في وقت متأخر من الخميس.

يتسبّب الإعصار بفيضانات

وتخشى السلطات الأمريكية من أن يتسبّب الإعصار بفيضانات يرجّح أن تكون تداعياتها «كارثية».

ويتجه الإعصار فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب فلوريدا، ومن المتوقع أن يدخل إلى اليابسة من تالاهاسي، عاصمة الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.

تستحيل النجاة منه

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إنّ «أحداً لم يشهد عاصفة بهذه القوة في الذاكرة الحديثة» في هذه المنطقة.

وتشعر السلطات بالقلق من خطر ارتفاع مياه البحر التي قد يصل مستواها إلى ستة أمتار على السواحل، أي ما يعادل ارتفاع مبنى من طابقين.

وحذر مايك برينان، مدير المركز الوطني للأعاصير، من أنّ «هذا السيناريو الذي تستحيل النجاة منه» والذي ستترافق معه أمواج «مدمّرة» يمكن أن يدمّر منازل ويجرف السيارات.

ومن المتوقع أيضاً أن تعاني ولايات جورجيا وتينيسي وكارولاينا الجنوبية من تداعيات الإعصار.

وشملت التحذيرات التي أطلقتها السلطات عشرات ملايين الأمريكيين.