النرويج تكشف طرفًا جديدًا متورطًَا في تفجير البيجر

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت النرويج أمس الخميس، طلبا للإنتربول الدولي للبحث عن شخص من أصول هندية يدعى ينسون يوسي، يشتبه في تورطه بصفقة بيع أجهزة "بيجر حزب الله" التي انفجرت في لبنان في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت وسائل إعلام غربية، أن الأمن النرويجي فتح تحقيقا بشأن تورط شركة تسمى "نورتا غلوبال" في قضية انفجارات "بيجر حزب الله"، و تبحث عن رينسون خوسيه، المدير النرويجي للشركة لكونه يحمل الجنسية النرويجية.

الشركة البلغارية "نورتا غلوبال"

وقالت إن ينسون يوسي، يملك الشركة البلغارية "نورتا غلوبال" المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى يوم تفجيرها في لبنان، خلال رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت صحيفة غربية، إلى أن رينسون خوسيه (39 عاما)، مؤسس شركة بلغارية يزعم أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر، قد سافر إلى الولايات المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري، لحضور مؤتمر في بوسطن، وهو يوم تفجيرات "البيجر" في لبنان.

ولفتت مصادر أمنية لبنانية كبيرة، إلى أن حزب الله طلب 5 آلاف جهاز "بيجر" من شركة تايوانية تحت اسم "غولد أبوللو"، إلا أن الشركة أكدت أن أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيعها، حيث أدخلت طرفا رابعا بخلاف حزب الله وإسرائيل وتايوان، إلى الواقعة وهو المجر.

أجهزة "البيجر"

وقالت شركة "غولد أبولو" التايوانية، إنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان، مضيفة أنها كانت من صنع شركة "بي إيه سي"، ومقرها في بودابست عاصمة المجر.

واندلعت حدة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.