الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارات عدة في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية.