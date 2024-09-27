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الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

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ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارات عدة في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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