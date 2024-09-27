استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي استهدف شارع الرشيد غرب المدينة.

وأشارت المصادر الطبية إلى استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الدرج قبل عدة أيام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط