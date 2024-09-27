ميقاتي التقى غوتيريش وطلب دعما طارئا من منظمات الامم المتحدة الانسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة

واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاءاته الدبلوماسية المكثفة في نيويورك في اطار العمل على وقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان.

وفي هذا الاطار عقد ميقاتي اجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وتم البحث في أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ومساهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار.

وطلب رئيس الحكومة دعما طارئا من منظمات الامم المتحدة الانسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة.