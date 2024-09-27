اعلنت جمعية "وتعاونوا" أنه "تلقينا تهديدا من العدو عبر اتصال برقم الجمعية وطلبو إخلاء المركز"، موضحة انه "لخدمة اهلنا سنحدد مكان تواجدنا بعد ساعات قليلة". يذكر ان المركز الرئيسي للجمعية هو في منطقة طريق المطار.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "وتعاونوا": تلقينا تهديدا من العدو عبر اتصال برقم الجمعية وطلبو إخلاء المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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