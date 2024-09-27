البرهان: أبلغنا أميركا رفض وساطة أي قوى شاركت في قتل السودانيين

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم أبلغت الجانب الأميركي أنها لن تقبل وساطة "أي قوى إقليمية أو دولية شاركت في قتل السودانيين".

وأضاف البرهان في تصريحات للجزيرة: "سنواصل التحدث مع الأميركيين، وإن كانوا جادين في دعم السلام بالسودان فليدعموا الحلول الوطنية".

وألقى البرهان أمس الخميس كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بدورتها الـ79، حيث اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وقال إن دولا في المنطقة تقدم لها التمويل والأسلحة وتسهل نقل المرتزقة.

وكان وزير الخارجية السوداني حسين عوض قال للجزيرة إنه جرى ترتيب لقاءات بين رئيس مجلس السيادة السوداني ومسؤولين في الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتزامنت زيارة البرهان إلى نيويورك مع هجوم واسع شنه الجيش السوداني في العاصمة، حيث أفادت قناة الجزيرة بأن قوات الجيش عبرت من أم درمان إلى الخرطوم والخرطوم بحري واشتبكت مع قوات الدعم السريع.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة رويترز إن الجيش السوداني شن ضربات مدفعية وجوية في الخرطوم، في أكبر عملية لاستعادة الأراضي هناك منذ بداية المعارك مع قوات الدعم السريع.