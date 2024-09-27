أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، أنه "في إطار التسهيلات المقدمة لأهلنا اللبنانيين القادمين إلى سوريا، ولتأمين خدمات الاتصالات والإنترنت للتواصل مع أهاليهم، تمت الموافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية مع سمة الدخول أو عن طريق جواز السفر، إضافة لمنح باقات إنترنت مجانية لهم". وأضافت :"تقوم الشركات بإرسال سيارات جوّالة لمناطق محددة لتمكين أخوتنا اللبنانيين من شراء الخط الجديد بكل سهولة".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات في سوريا: تسهيل بيع الخطوط الخلوية للبنانيين ومنح باقات إنترنت مجانية لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.