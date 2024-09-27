السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن بن فرحان قوله إن تأسيس تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية هو نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك، مؤكدا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام رفض إسرائيل حل الدولتين".

وذكر الوزير السعودي، خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل": "باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نُعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويطيب لي أن أدعوكم لحضور أول اجتماع في السعودية للإسهام في تحقيق السلام".

وتابع: "سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود"، مضيفاً: "سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل".

وشدد على ضرورة "التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة"، بحسب ما نقلته قناة "العربية".