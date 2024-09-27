مستشفى بيروت الحكومي نفى ما تم ذكره حول استخراج 70 جثة من براد المستشفى لوضع جثث ضحايا العدوان

نفت إدارة مستشفى بيروت الحكومي ما "تم ذكره حول استخراج 70 جثة من براد المستشفى لوضع جثث ضحايا العدوان الإسرائيلي".

وأكدت الإدارة أن "الجثث التي لم يتم استلامها من قبل ذويها قد تم الإبلاغ عنها للأجهزة الأمنية والقضائية وفقاً للإجراءات المعمول بها"، مشيرة إلى أن "عددها أقل من 20 جثة، وهي متواجدة في برادات المستشفى منذ حوالي خمس سنوات بانتظار صدور قرار قضائي بشأنها".

وفي وقت سابق اليوم، نفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، "كل ما ورد من أخبار مغلوطة واشاعات تتحدث عن نقل جثث شهداء من مستشفى صور الحكومي، الى مستشفى بيروت الحكومي، أو الى أي مستشفى آخر".