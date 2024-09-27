وزير خارجية السعودية أعلن إطلاق تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن إطلاق تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية وتنفيذ "حل الدولتين"، مؤكدا أن الاجتماع الأول لهذا التحالف سيعقد في السعودية.

وقال وزير خارجية السعودية، خلال اجتماع وزاري في نيويورك تحت عنوان: "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل": "سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود، سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل".

وأكد ضرورة "التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأشار بن فرحان إلى أن "إقامة الدولة الفلسطينية قضية محسومة وليست موضوعا للمفاوضات. انتظار الحلول التفاوضية في فلسطين لم يعد خيارا ممكناً".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وتداعياتها على المنطقة، في حين تواصل إسرائيل عدوانها الجوي على لبنان.