أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن "حوالي الساعة 1:35 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية قرب كفير يابوس في ريف دمشق ما أدى إلى استشهاد 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية أعلنت مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي على موقع عسكري على الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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