الدفاعات الجوية الروسية اسقطت 7 طائرات مسيرة في مقاطعة روستوف

أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أنه "تم تدمير إجمالي 7 طائرات مسيّرة خلال الليل بالقرب من نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار".
واشار الى أنه "تم تدمير ما مجموعه سبع طائرات مسيّرة بالقرب من نوفوشاختينسك في هذه الليلة، وأسفر سقوط الحطام في الحقول عن اشتعال النيران في العشب، وتم إخماد الحريق بسرعة من قبل خدمات الإنقاذ المناوبة، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار".
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