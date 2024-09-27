ماكرون: معاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية جيدة للغاية

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لكندا، أنّ "معاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا هي اتفاقية جيدة للغاية ستُعتمد في نهاية المطاف".

واشار الى انني "واثق بهذه الاتفاقية"، معربا عن "قناعته بأن هذا النصّ سيواصل قريبا مساره في فرنسا وأوروبا لإتاحة اعتماده بشكل نهائي".

وأوضح أنّه "إذا كان هناك من يعارضون اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي اليوم، فذلك لأنهم لا يريدون إبرام أي اتفاقية تجارية مع أيّ كان"، مشددا على أنّ "الأرقام تشير إلى أنّها اتفاقية جيدة".

وهذه المعاهدة التي تلغي بشكل خاص الرسوم الجمركية على 98 % من المنتجات المتداولة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، تعرضت لانتقادات شديدة، ولا سيما من قبل المزارعين الفرنسيين.