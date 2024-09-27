أول عملية من نوعها في لبنان بجراحة القلب: عملية "ديفيد" لاستبدال الشريان الأبهري مع الحفاظ على الصمام الأبهري الطبيعي

أجرى فريق طبي متخصص بجراحة القلب، في "أوتيل ديو دو فرانس" أول عملية من نوعها في لبنان، عملية "ديفيد"، وذلك على الرغم من انشغال المستشفى في تعزيز جهوزيته لاستقبال المصابين جراء الإعتداءات على لبنان.

واشار قسم جراحة القلب في المستشفى، الى انه "اجرى عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في لبنان، من قبل فريق طبي جراحي لبناني برئاسة الدكتور زياد خباز، جراح القلب، بالتعاون مع فريقه الذي كان رائدًا في إجراء هذه العملية بنجاح".

عملية "ديفيد"، التي وُصفت لأول مرة في العام 1992 من قبل البروفيسور تايرون ديفيد من جامعة تورنتو، تهدف إلى إصلاح تمددات الشريان الأبهري، عند خروجه من القلب (جيب فالسالفا)، مع الحفاظ على الصمام الأبهري الطبيعي، وفي بعض الحالات، إصلاحه إذا لزم الأمر.

قبل هذا التطوّر التقني، كانت ولا تزال، غالبية مراكز جراحة القلب حول العالم تستبدل الصمام الأبهري والشريان الأبهري في نفس الوقت من خلال جراحة "بنتال"، التي تتطلب استخدام طعم مزدوج للصمام والشريان الأبهر.